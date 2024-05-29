4 عصائر طبيعية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.. «هتساعدهم يركزوا»

مع اقتراب موسم امتحانات الثانوية، يحرص الطلبة على تكثيف جهودهم في استذكار الدروس حتى ينجحوا في اجتياز الامتحانات والتفوق فيها، وتبحث الأمهات عن طرق طبيعية تساعدهم في التركيز أثناء المذاكرة، وتأتي في مقدمتها الاعتماد على نظام صحي متوازن يحتوي على مشروبات طبيعية، تساعد على التركيز والحفظ بسهولة.

مشروب البقدونس والليمون

هناك عدد من المشروبات المفيدة التي يُمكنها مساعدة الطلبة على التركيز، بحسب ما أوضح الدكتور محمد عفيفي، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، منها مشروب البقدونس والليمون الذي يُمكن تناوله مع الأطعمة، إذ يعتبر مصدرًا غنيًا للفيتامينات ويساعد على تنشيط الذاكرة طوال اليوم.

مشروب اللبن بالعسل

ومن بين المشروبات المفيدة، نصح «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»، بتناول مشروب اللبن بالعسل، لما له من فوائد كثيرة، منها خفض معدلات التوتر والقلق، لأنه يساعد على زيادة تدفق الأكسجين والدم إلى الدماغ، كما أن العسل يحتوي على الفيتامينات التي تساعد على تحفيز عملية التركيز والانتباه.

عصير البرتقال والجزر لتنشيط الذاكرة

عصير البرتقال والجزر من المشروبات الغنية بالعديد من الفيتامينات المهمة على رأسها فيتامين سي وج، اللذان يساعدان على تقوية المناعة وتنشيط الذاكرة، ويعتبر من العصائر التي يجب تناولها في فترة الامتحانات، وكذلك يعمل على تقليل القلق والتوتر والحفاظ على صحة الدماغ، لأنه يساعد على تقليل الشعور بالإجهاد.

مشروب التفاح والقرفة

يساعد مشروب التفاح والقرفة على إنعاش الذاكرة، فهو خيارًا جيدا للطلبة خلال فترة الامتحانات، لأن غني بالفيتامينات بالإضافة إلى مذاقه الشهي الذي يحبذه الطلاب.

نصائح غذائية لطلاب الثانوية العامة

ونصح «عفيفي» الطلاب باتباع مجموعة من العادات الغذائية، للحفاظ على صحتهم وهي:

- الاعتماد على نظام صحي متوازن يحتوي على الخضروات والفواكه والدهون الصحية.

- تجنب تناول المقليات والأطعمة التي تحتوي على كثير من السكريات.

- الاهتمام بشرب كميات وفيرة من الماء.

- الحصول على قسط كاف من النوم.