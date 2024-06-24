السبب وراء إصابة اللاعب أحمد رفعت بمرض القلب.. كيف تتجنب الضغوطات النفسية؟

أحيانا يكون التعرض للتوتر والاكتئاب أحد الأسباب المؤدية للإصابة بالأمراض الصحية الخطيرة ومنها «القلب»، إذ أن هناك علاقة وثيقة بين الضغوط النفسية والأمراض العضوية، وهو ما تعرض له لاعب فريق مودرن فيوتشر أحمد رفعت، إذ أن أزمته الأخيرة كان وراؤها عامل رئيسي هو تعرضه لضغوطات نفسية عنيفة، لذا نرصد في السطور التالية، كيفية الوقاية منها؟.

الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت

بسقوط مروع فوق أرض الملعب خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري، أفزع اللاعب أحمد رفعت جماهيره ومحبيه، والتي دخل على إثرها أحد المستشفيات لمدة فترة طويلة، وهو ما أوضحه في تصريحات تليفزيونية، قائلا: «أنا مش فاكر أي حاجة تخص المباراة، بس كنت بمر بضغوط نفسية سببت فترة مرضي»، إذ خضع إلى عملية تركيب دعامتين في القلب خلال الفترة القليلة الماضية.

كيفية تجنب الأزمات النفسية

وكي لا يتطور الأمر بتأثير الصحة النفسية والمشكلات الي يمر بها الفرد على الصحة الجسدية، فيمكن علاجها في خطوات، وهو ما أوضحته إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«الوطن»: