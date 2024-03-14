خلل وراثي وراء إصابة اللاعب أحمد رفعت.. عميد معهد القلب الأسبق يشرح التفاصيل

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، ومدير معهد القلب الأسبق، أن القهوة بريئة تماما من التسبب في أزمة أحمد رفعت لاعب فيوتشر، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تناول القهوة لا يمثل خطرا إلا على الأشخاص غير البالغين.

خلل وراثي وراء أزمة أحمد رفعت

وأوضح شعبان أن أقرب الأسباب التي تقف وراء الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت هو وجود خلل وراثي، ومٌتلازمة كهرباء القلب، التي اتضح أن اللاعب عانى منها قبل التعرض للأزمة الصحية الأخيرة.

وأضاف أن «لا أساس من صحة لما يروجه البعض بأن إصابته بهبوط حاد واضطرابات في عضلة القلب يرجع لتناول اللاعب كمية كبيرة من القهوة، لأنها لا تتسبب في الأعراض التي ظهرت على اللاعب، كما أن أضرار القهوة ومشروبات الطاقة لا تؤثر سلبا، أو تزيد إضرابات عضلة القلب إلا على الأشخاص في سن ما قبل البلوغ».

التاريخ المرضي لأسرة رفعت

وأكد أن التاريخ المرضي لأسرة أحمد رفعت يشير إلى إصابة والده بنفس المرض والأعراض، ما كان سببا في وفاته، مضيفا أنه لا يعلم إذا كان والد اللاعب توفي قبل بلوغه سن الـ35 أم بعده.

كان اللاعب أحمد رفعت تعرض للإغماء أثر أزمة قلبية، أثناء مشاركته في مباراة فريقه فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، قبل يومين، ما أدى إلى إلغاء المباراة، ونقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.