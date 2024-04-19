هل يعاني من أزمة أحمد رفعت؟.. تطورات مفاجئة في سقوط اللاعب لؤي وائل

بعد مرور أكثر من شهر على الأزمة الأصعب التي شهدتها الملاعب في الفترة الماضية، عقب سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، ونقله إلى العناية المركزة، ظهرت حالة جديدة مشابهة، بعد سقوط لؤي وائل لاعب المقاولون العرب على أرض الملعب في مباراة بلدية المحلة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.. فما آخر التطورات الصحية الخاصة باللاعب؟

تفاصيل الحالة الصحية لـ لؤي وائل لاعب المقاولون العرب

هل تتاشبه حالته مع حالة أحمد رفعت؟.. كشف مصدر مقرب من اللاعب لؤي وائل لاعب المقاولون العرب، في حديثه لـ«الوطن»، أن حالة لؤي وائل ليس لها علاقة بما مر به أحمد رفعت، خاصة أن الأخير عانى من توقف في عضلة القلب، لكن لاعب المقاولون العرب لا يعاني من توقف في القلب، بل واجه حالة مؤقتة من بلع اللسان وارتجاج في المخ، ما بدوره أدى إلى فقدان وعيه داخل الملعب.

هل يعاني لؤي وائل من غيبوبة مثلما حدث مع أحمد رفعت

لؤي وائل في الوقت الحالي داخل غرفة العناية المركزة، من أجل وضعه تحت الملاحظة حتى استقرار حالته، من أجل الوقوف على إمكانية خروجه بعد 24 ساعة، لكن اللاعب في الوقت الحالي، يتفاعل بشكل جيد مع أقاربه وأصدقائه، ولا يعاني من غيبوبة أو فقدان في الوعي، خاصة أن الفريق الطبي تدخل في الوقت المناسب، لإجراء جميع الإسعافات الممكنة.

المصدر أكد أن اللاعب لم يسقط على الأرض بدون سبب، بل حدث احتكاك داخل الملعب بينه وبين زميله في الفريق، لكن حالته مستقرة بشكل جيد، وجوده في المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات للتأكد من سلامته.