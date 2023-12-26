وسائل إعلام أوكرانية: سلسلة انفجارات جديدة في شبه جزيرة القرم

ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، ظهر اليوم، أنّه سُمع دوي سلسلة انفجارات في مناطق فيودوسيا وكراسنوبيريكوبسك وستاري كريم في شبه جزيرة القرم، التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في عام 2014.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سو 24»، هاجمتا ميناء فيودوسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمّتها «موسكو» في 2014 إلى أراضي روسيا الاتحادية.

مقاتلتان أوكرانيتين تطلقان صواريخ موجهة

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنّ سفينة الإنزال الروسية الكبيرة «نوفوتشيركاسك» تعرضت لأضرار مختلفة بعد قيام مقاتلتين «سو 24» أوكرانيتين، بإطلاق صواريخ موجهة في منطقة قرية جوفتن على بعد 125 كيلومترا شمال شرق مدينة ميكولاييف جنوبي أوكرانيا، فيما لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 4 آخرين.

أوكرانيا تتجه نحو تشكيل ألوية متطوعين من المواطنين البريطانيين

من جانبها، ذكرت قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، أنّه من دون إمدادات كبيرة من الأسلحة من جانب الغرب إلى أوكرانيا، فإنّ مفاوضات «كييف» مع موسكو أمر لا مفر منه، موضحة أنّ القوة العسكرية للغرب قد ضعفت والاهتمام بأوكرانيا، فيما أشار مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، إلى أنّ أوكرانيا تتجه الآن نحو تشكيل ألوية متطوعين من المواطنين البريطانيين، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح بورتنيك في مقابلة مع قناة «بوليتيكا» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أنّ السلطات الأوكرانية سيتعين عليها البحث عن جنود جدد لقواتها في أفريقيا وآسيا.

وفي الصين، حليف روسيا، ذكرت وزارة الخارجية في بكين، أنّ بلادها وموسكو تتمتعان بتعاون تجاري متبادل المنفعة، موضحة على لسان المتحدثة باسمها ماو نينج، في مؤتمر صحفي، أنّ التدخل والقيود من أطراف ثالثة أمر غير مقبول.

وأوضحت نينج، ردا على سؤال عما إذا كانت شركات بلادها ستواصل المشاركة في مشروع «أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2»، أنّ «بكين» و«موسكو» ستواصلان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أنّ الحقائق أثبتت أنّ العقوبات والضغوط لا يمكن أن تحل المشكلات.