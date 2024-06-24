تحرك مفاجئ من المتظاهرين يهدد بحل حكومة نتنياهو.. ماذا سيحدث في 7 يوليو؟

تسبب لقاء رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع القناة الـ14 اليمنية المتطرفة في غضب الإسرائيليين، لا سيما أهالي المحتجزين، عندما اعترف ضمنيًا أنه لن يتوقف عن عملياته العسكرية في قطاع غزة وأنه يتفاوض سرًا مع حركة حماس من أجل عودة جزئية لبعض المحتجزين قائلا «أن الأمر ليس سرًا» وفق ما نقلت قناة «القاهرة الاخبارية» عن وسائل إعلام عبرية.

غضب أهالي المحتجزين في قطاع غزة

وأدت تلك التصريحات إلى موجات غضب شديدة بين المواطنين الذين باتوا متأكدين أن العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة هي خطوة سياسية في المقام الأول من أجل بقاء نتنياهو في السلطة أكبر قدر ممكن، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية.

وأضافت الصحيفة العبرية أن حديث نتنياهو عن عدم قدرة جيش الاحتلال على القضاء على حركة حماس هو اعتراف بالفشل كبير، لا سيما بعدما أكد أن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش خلال الأيام القليلة في مدينة رفح الفلسطينة لم تتأكد من اغتيال القيادي رائد سعد في الحركة حتى الآن.

نتنياهو لا يهتم بالمحتجزين

بعد لقاء نتنياهو أصدر أهالي المحتجزين في قطاع غزة بيانا، أكدوا فيه أن رئيس الوزراء لا يهتم بأبنائهم، وأنه مهتم بعودة البعض منهم دون الآخر.

وأكدوا خلال البيان أنه إذا لم يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق لإعادة جميع المحتجزين إلى أسرهم خلال الأيام المقبلة، فأنهم يدعون للقيام بعصيان مدني يبدأ في السابع من يوليو المقبل لن ينتهي إلا بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.