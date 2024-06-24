بالتزامن مع بدء فصل الصيف.. دول عربية تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

مع بداية الانقلاب الصيفي، سجلت مصر وعدد من الدول العربية في الخليج ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وصلت لذروتها مطلع الأسبوع الجاري، خاصة في المنطقة المركزية في المسجد الحرام في مكة المكرمة التي سجلت 51 درجة مئوية، وسط تحذيرات من هيئات الأرصاد من الطقس خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف.. فماذا يحدث في طقس الدول العربية؟

موجات حارة على الدول العربية

وبحسب هيئات الأرصاد فأن مصر وعدد من الدول العربية والتي منها السعودية الإمارات وقطر والكويت تشهد موجات حارة وارتفاع في درجات الحرارة يتراوح ما بين 47 إلى 51 درجة، وهو ما ينذر بأن هذا الصيف سيكون ساخنا للغاية.

وسجلت درجات الحرارة أرقاما مرتفعة يوم السبت الماضي أول أيام الانقلاب الصيفي، لتسجل متوسط 49 في السعودية، بينما وصلت الحرارة في مكة المكرمة لـ51، وفي الإمارات 47، وفي عمان وصلت لنحو 49.2، وفي مصر سجلت درجات الحرارة 43 درجة مئوية.

الطقس في السعودية وبعض الدول العربية

وبحسب المركز الوطني للأرصاد السعودية، فأن درجات الحرارة على جميع أنحاء المملكة خلال الأسبوع الجاري تسجل ما بين 42 إلى 48 درجة مئوية.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على منطقة الرياض العاصمة درجة حرارة 46، ويكون الطقس شديد الحرارة، والرياح غربية متقلبة.

أما في الكويت فقد توقعت إدارة الأرصاد الجوية في هيئة الطيران المدني، أن تصل درجات الحرارة اليوم الاثنين إلى 51 درجة مئوية، بينما في البحرين ستكون 45.

الطقس في مصر

بينما حذرت هيئة الأرصاد المصرية من استمرار الموجه الحارة على جميع الأنحاء اليوم الاثنين، حيث يكون الطقس شديد الحرارة على الدلتا والقاهرة الكبرى وحتى الصعيد، وتسجل درجات الحرارة العظمي في القاهرة والجيزة 42، وأسوان والأقصر 44، وإدفو 45 درجة مئوية.

وطالبت الأرصاد المواطنين اتخاذ الحيطة خاصة خلال الموجات الحارة، من خلال تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، ذات الألوان الفاتحة، وتجنب الخروج خلال ساعات الذروة حتى لا تصاب بالاجهاد الحراري أو ضربات الشمس.