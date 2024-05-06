«الأرصاد السعودية» تحذر المعتمرين من ظاهرة جوية خطيرة.. تؤثر على الرؤية
كتب:
منى السعيد
05:10 ص | الإثنين 06 مايو 2024
ينتشر الضباب "الشبورة المائية" المدينة ومكة
حذرت الأرصاد السعودية المواطنين والمعتمرين من سوء الأحوال الجوية اليوم الاثنين على معظم أنحاء المملكة، إذ يستمر سقوط الأمطار الغزيرة مصحوبة بالرعد بالإضافة إلى ظاهرة قوية قد تعوق الرؤية في معظم وتحديدًا في المدينة المنورة حيث أطلقت الإنذار البرتقالي فيها، بينما الإنذار الأصفر في مكة المكرمة، فماذا يحدث في طقس السعودية؟.
الضباب يعوق الرؤية في مكة والمدينة
وقال المركز الوطني للإرصاد، إنه رفع حالة الإنذار إلى اللون البرتقالي في المدينة المنورة، إذ يتوقع أن ينتشر الضباب الشديد والذي يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مدى يتراوح ما بين 1 إلى 3 كيلو مترات، موضحًا أن هذا الإنذار ينتهي بحلول الساعة 8 صباح اليوم الاثنين.
الإنذار البرتقالي - #منطقة_المدينة_المنورة - #الرايس #ينبع— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 5, 2024
للتفاصيل https://t.co/0964fm5WtF #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/5rsjYu8cYg
بينما يكون حالة الإنذار في مكة المكرمة هو اللون الأصفر، إذ يتوقع أن يكون اليوم هناك شبورة مائية "ضباب خفيف يسبب تدني في مدي الرؤية الأفقية على مدى يتراوح ما بين 3 إلى 5 كيلو مترات، وينتهي هذا الإنذار الساعة 8 صباح اليوم".
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #رابغ— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 5, 2024
للتفاصيل https://t.co/kkrNQ3rum2 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/PRZjiVGjs1
حالة الطقس في السعودية
وعن حالة الطقس في السعودية اليوم الاثنين، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار سقوط الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مضيفًا أنها تكون مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، وزخات من البرد، لا سيما على مناطق من الشرقية في الرياض ونجران.
وأضاف أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومنطقة جازان.
وأوضحت أنه يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم وحائل.