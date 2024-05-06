«الأرصاد السعودية» تحذر المعتمرين من ظاهرة جوية خطيرة.. تؤثر على الرؤية

حذرت الأرصاد السعودية المواطنين والمعتمرين من سوء الأحوال الجوية اليوم الاثنين على معظم أنحاء المملكة، إذ يستمر سقوط الأمطار الغزيرة مصحوبة بالرعد بالإضافة إلى ظاهرة قوية قد تعوق الرؤية في معظم وتحديدًا في المدينة المنورة حيث أطلقت الإنذار البرتقالي فيها، بينما الإنذار الأصفر في مكة المكرمة، فماذا يحدث في طقس السعودية؟.

الضباب يعوق الرؤية في مكة والمدينة

وقال المركز الوطني للإرصاد، إنه رفع حالة الإنذار إلى اللون البرتقالي في المدينة المنورة، إذ يتوقع أن ينتشر الضباب الشديد والذي يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مدى يتراوح ما بين 1 إلى 3 كيلو مترات، موضحًا أن هذا الإنذار ينتهي بحلول الساعة 8 صباح اليوم الاثنين.

بينما يكون حالة الإنذار في مكة المكرمة هو اللون الأصفر، إذ يتوقع أن يكون اليوم هناك شبورة مائية "ضباب خفيف يسبب تدني في مدي الرؤية الأفقية على مدى يتراوح ما بين 3 إلى 5 كيلو مترات، وينتهي هذا الإنذار الساعة 8 صباح اليوم".

حالة الطقس في السعودية

وعن حالة الطقس في السعودية اليوم الاثنين، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار سقوط الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مضيفًا أنها تكون مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح، وزخات من البرد، لا سيما على مناطق من الشرقية في الرياض ونجران.

وأضاف أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومنطقة جازان.

وأوضحت أنه يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم وحائل.