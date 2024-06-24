طلب إحاطة لوزير العدل بسبب أزمة تشابه الأسماء في الأحكام

تقدمت نشوى الديب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل، بشأن تشابه الأسماء في الأحكام دون النظر إلى الرقم القومي، ما يعرض المواطنين لكثير من المشاكل التي تصل إلى حبسهم رغم عدم ارتكاب أي فعل مخالف للقانون.

تشابه الأسماء في الأحكام

وقالت الديب لـ«الوطن»، إنّ هناك كثير من الشكاوى وصلت إليها تفيد بالاشتباه وحبس بعض الأشخاص في بعض القضايا الصادر فيها أحكام لمجرد تشابه الأسماء دون النظر إلى الرقم القومي، ما يعرض كثير من الأسر إلي الضياع بسبب حبس ذويهم بالخطأ.

وشددت النائبة على ضرورة عقد اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس بحضور وزير العدل، لمناقشة الملف ومراجعة أسماء من تعرضوا لهذا الأمر ومستقبل ذويهم في هذه المحنة.