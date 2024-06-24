«الخارجية» تحتفي باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي: مسيرة وطنية مشرفة

أعلنت وزارة الخارجية أنها ستحتفي باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، قائلة في بيان صحفي لها، نشرته عبر حسابها على موقع «إكس» إنه «في اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي.. نحتفي بالمسيرة الوطنية المشرفة للدبلوماسيات المصريات».

تثمين إسهامات المرأة المصرية في العمل الدبلوماسي

وأضافت: «نثمن جليا إسهامهن المتميز في خدمة الوطن .. ويستمر عطاء المرأة المصرية في العمل الدبلوماسي شاهدا على ما تمتلكه من كفاءة واقتدار في أداء المهام المنوطة بها في مختلف المواقع».