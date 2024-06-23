أسعار التكييفات في مصر .. تبدأ من 20 ألف جنيه

شهدت أسعار التكييفات في مصر تفاوتا في الأسعار، مع ارتفاع درجات الحرارة على البلاد، بسبب الاحتياج الشديد إليها لتفادي حرارة الجو، لذلك يشهد موسم الصيف رواجًا كبيرًا في أجهزة التكييف، إذ سجَّل تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد ديجيتال بلازما كلاستر أبيض سعر 34.000 جنيه.

أسعار التكييفات في مصر

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية، قائمة بأسعار التكييفات في مصر 2024 بحسب المعلن من شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة التجارية.

أسعار التكييفات اليوم

- تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد ديجيتال بلازما كلاستر أبيض «AH-AP12YHE»: بسعر 34.000 جنيه.

- مكيف هواء سمارت 2.25 حصان بارد اونلي بلازما SFW20C/IP-AG-SFW20C/O-X2 من فريش: بسعر 33.300 جنيه.

- تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن ديجيتال، بلازما كلاستر، أبيض (AY-AP12YHE): بسعر 27.800 جنيه.

أسعار التكييفات

- مكيف هواء سبليت احترافي توربو بارد فقط من فريش، fufw12c/iw، 1.5 حصان، أبيض: بسعر 24.750 جنيه.

- تكييف ديجيتال ارتيفاي برو هوت كول 1.5 حصان من يونيون اير، أبيض-أسود، لهاتف خلوي: بسعر 21.350 جنيه.

تكييف كول ديجيتال

- تكييف كول ديجيتال من هاير، 1.5 حصان- ساعة: بسعر 21.000 جنيه.

- تكييف سبليت بارد فقط من كريازي، موديلKAC 12 CO 1.5 حصان: بسعر 20.850 جنيه.

مكيف هواء يونيون

- مكيف هواء يونيون 1.5 حصان بارد- ساخن «ARTL012HV50NBR-LN-UV-PRO»: بسعر 20.800 جنيه