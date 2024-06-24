هل يجوز الاستعلام عن حساب الزوج في البنوك في قضايا النفقات؟

النفقة الزوجية من أكثر قضايا الأحوال الشخصية تداولًا نظرًا لتعمد الكثير من الأزواج التهرب من دفع النفقات، التي يحكم بها من محاكم الأسرة، لكن هل يمنح القانون الزوجة الاطلاع على حسابات طليقها في البنوك؟

أحقية الزوجة في الكشف عن حساب طليقها

قال أيمن محفوظ المحامي، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نص على حظر الكشف عن سرية حسابات البنوك حتى للجهات المخولة قانونا بذلك، ولكن استثناءً أعطى الحق للمطلقة الكشف في قضايا النفقات عن حسابات زوجها من خلال إجراءات من جهة التحقيق.

الاستعلام عن حساب الزوج

وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك عن طريق طلب تصريح من قاضي محكمة الأسرة بالاستعلام عن حساب طليقها في البنك، وأيضًا توجيه إنذار للبنك للكشف عن سرية حساب طليقها، وتقدبم طلب لرئيس محكمة الاستئناف بالأذن بالكشف عن حسابات المدعي عليه، نظرًا لان محكمة الاستئناف هي المصرح لها بالاطلاع على سرية البيانات.

وأكد على أن يحتوي الطلب المقدم لرئيس محكمة الاستئناف لصورة من تصريح محكمة الأسرة والإنذار المقدم للبنك، وبناءً عليه يقوم رئيس محكمة الاستئناف بإصدار قرار بالكشف عن سرية الحساب المطلوب، ويقدم لمحكمة الأسرة ليستطيع القاضي تقدير النفقة على حسب حالة الزوج المادية.