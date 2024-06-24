ضياء السبيري: مصر شهدت فشلا على كل المستويات خلال حكم الإخوان

علق الكاتب الصحفي ضياء السبيري، على ملف «الوطن» المتعلق بمرور 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا إنّ العام الذي سبق 30 يونيو كان كابوسا، حيث شهد حصارا للقضاء والإعلام وعدم توافر مناخ للعمل العام، فضلا عن الهيمنة والأخونة لكل مفاصل الدولة المصرية، كالإعلان الدستوري وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام ملاكي كما كان يُقال حينها.

وأضاف «السبيري»، خلال حواره في برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر فضائية «DMC»، أنّه لم يمر أسبوع في الفترة من 24 يونيو 2012 حتى نهاية يونيو 2013، إلا وشهدت مصر حدثا كبيرا سلبيا، متابعا أنّه كان هناك فشل داخلي على كل المستويات الاقتصادية والسياسية، فضلا عن حدوث فرقة بين المواطنين وفشل في كل الملفات الخارجية وغيرها من الكوارث التي حدثت على مدار عام، موضحا أن كل الملفات سواء الإسكان أو الاقتصاد أو التعليم أو الصحة وغيرها شهدت تقدما كبيرا بعد ثورة 30 يونيو.

ملف الزراعة واستصلاح الأراضي

وتابع أنّ ملف الزراعة شهد تطورا وتحديثات كبيرة للغاية على مدار السنوات الماضية، وكان آخرها مشروع مستقبل مصر الذي يستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان بحلول 2027، مشيرا إلى أنّ هذا المشروع استصلح بالفعل 800 ألف فدان.

تحسين التقاوي وتعليم الفلاحين

وواصل: «نتحدث عن رقعة زراعية داخل مصر تبلغ 9.5 مليون فدان، والتي يخرج عنها إنتاجية تزيد على 117 مليون فدان، ويرجع الفضل إلى الدولة المصرية التي عملت على تحسين التقاوي وتعليم الفلاحين طرق جديدة في الزراعة جعلته يحقق إنتاجية أكبر في وقت أقل على رقعة زراعية صغيرة».