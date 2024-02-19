ضياء السبيري: دراما «المتحدة» تنعش الصناعة.. وخريطة رمضان عمل احترافي

أكد الكاتب الصحفي ضياء السبيري، أهمية منظومة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تهتم بالصناعة بصورة عامة، مشيرًا إلى أنّ دراما رمضان تنعش الصناعة، إذ قدّمت الشركة نحو 18 عملًا دراميًا متنوعًا يُناسب كل الأذواق، ويشمل كل الفنون لرمضان 2024.

شركة المتحدة تحقق إنجازا كبيرا

وأضاف «السبيري»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أنّ الشركة المتحدة ستقدّم دراما احترافية لها مردود إيجابي على أرض الواقع، خلال شهر رمضان 2024، لافتا إلى أن الخريطة الرمضانية كانت تُعرض قبل انطلاق الشهر الكريم بـ3 أيام فقط، خلال السنوات الماضية، لكن الآن الشركة المتحدة تحقق إنجازًا كبيرًا، إذ تعرض الخريطة الرمضانية منذ يوم 1 شعبان «أي قبل بدء الشهر الكريم بـ30 يوما»، ما يؤكد التنظيم المميز والعمل الاحترافي للشركة.

وتابع بأنّ الشركة المتحدة تراهن على تنوع صور الدراما التي تُعرض خلال الموسم الرمضاني، فعلى سبيل المثال هناك 3 أعمال درامية تعود لروايات أدبية قوية منها مسلسل «إمبراطورية ميم»، ومسلسل «عتبات البهجة»، و«جودر»، فضلًا عن الأعمال التاريخية والكوميدية والفانتازيا.

وعن الحصيلة الدولارية التي أعلنها البنك المركزي، أكد الكاتب الصحفي أنّ الدولة المصرية بكل أجهزتها تبذل جهدًا كبيرًا، في ملف «الدولار» بصورة عامة، لذا وصلت الحصيلة الدولارية، وفقا لآخر بيان للبنك المركزي إلى نحو 35 مليار دولار.

الإفراج عن السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين

وأوضح أنّ هناك ثباتًا في الحصيلة الدولارية داخل مصر، ويصدر بيان كل شهر لمتابعة الزيادة المستقرة، فالحكومة توفر التمويل الدولاري لسرعة الإفراج عن السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

ونوّه الكاتب الصحفي، في لقائه، بالوثائق السرية عن حرب أكتوبر التي أفصحت عنها القوات المسلحة لأول مرة، موضحًا أنها تشمل 24 ورقة مكتوبة بخط يد قادة حرب أكتوبر.

وأشار إلى أنّ ظهور هذه الوثائق في هذا التوقيت له رسالتان الأولى للداخل حتى يطمئن الشعب المصري، والثانية للخارج تتمثل في أنّ روح جيل حرب أكتوبر لا تزال في روح المصريين حتى الآن.