ضياء السبيري: إسرائيل اعتادت الكذب لتجميل صورتها.. ومصر تحدد 3 خطوط حمراء

قال الكاتب الصحفي ضياء السبيري، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ينشر الأكاذيب منذ 7 أكتوبر حتى الآن، رغم أنّ الحرب واضحة أمام العالم، وعدد الشهداء وصل حتى الآن إلى أكثر من 35 ألف شهيد فضلا عن 79 ألف مصاب، فضلا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض والكثير من المقابر الجماعية في قطاع غزة.

دور مصر في دعم فلسطين

وأضاف السبيري خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أنّ الدولة المصرية تقوم بدور مهم للغاية فيما يجري في قطاع غزة على المستوى الإنساني والمساعدات من خلال التحالف الوطني، مشيرا إلى أنّ التحالف الوطني ساهم بـ80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

وأكد أنّ معبر رفح كان مفتوحا على مدار 24 ساعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال 30 يوما كل شهر قبل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه من الناحية الفلسطينية، مشيرا إلى أنّ مصر على لسان قائدها وضعت 3 خطوط حمراء متعلقة بهذا الملف طوال فترة الحرب، وهي: الرفض القاطع لتجهير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، والسيادة والأمن القومي المصري خط أحمر.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنّ التهجير القسري للفلسطينيين سيساهم بالتبعية في تصفية القضية الفلسطينية مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنّ الرئيس السيسي تلقى واستقبل المئات من الاتصالات الهاتفية والزيارات مع مختلف الدول على مدار 7 شهور الماضية من أجل القضية الفلسطينية.

ملف التأمين الصحي

وعن ملف التأمين الصحي الشامل، أكد «السبيري» أهمية تطبيق التأمين الصحي في مصر، إذ ترتقي بالخدمات الصحية والطبية التي تُقدم للمواطنين، مشيرا إلى أنّ هناك 4 مراحل للتأمين الصحي، الأولى منها تم تطبيقها فعليا وتضم 6 محافظات ذات الكثافة السكانية الأقل.

وواصل: «نتحدث عن 6 محافظات لا يتجاوز عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وهي: السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، بورسعيد، الأقصر، أسوان، أقل المحافظات كثافة سكانية، وحاليا نعمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي في آخر محافظة وهي أسوان»، مشيرا إلى البدء حاليا في المرحلة الثانية التي تضم 6 محافظات، ولكنها تستهدف ضعف عدد المرحلة الأولى، ومن ضمن محافظات المرحلة الثانية دمياط، كفر الشيخ، المنيا، شمال سيناء، مطروح.

وعلق الكاتب الصحفي على خروج مصر عن قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية، قائلا إنّ منظمة العمل الدولية هي منظمة أممية مهمة للغاية، وخروج مصر خارج التصنيف يرجع لعدة أسباب، أهمها: امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، فضلا عن سياسية مصر الدائمة لتوفير حياة كريمة للعمال الذين يعدون جزء من المجتمع المصري، إلى جانب توسع مصر في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحد الأدني للأجور ارتفع من 1200 جنيه منذ 10 سنوات حتى وصل اليوم 6000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي.