ضياء السبيري يشيد بـ«أهلا رمضان»: تغطي كل الجمهورية وتحد من جشع التجار

أشاد ضياء السبيري، مدير تحرير «الوطن»، بمبادرة «أهلا رمضان» واتساع رقعتها على كل محافظات ومدن ونجوع الجمهورية، فرغم الوضع الاقتصاديي العالمي والظروف الصعبة التي تُعاني منها دول العالم فيما يخص سلاسل إمداد المواد الغذائية، فكان تدخل الحكومة المصرية باستراتيجات جديدة كي تحمي المواطنين من جشع التجار من خلال تلك المبادرة، فكان من المتعارف عليه أن مبادرة «أهلا رمضان» تبدأ في بداية الشهر الكريم وتستمر طوال الشهر فقط، لكن الآن بدأت من شهر يناير وتستمر طوال الـ 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان.

«أهلا رمضان» تقدم أسعار مخفضة لكل المواطنين

وأضاف «السبيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إكسترا اليوم»، الذي يذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن مبادرة «أهلا رمضان» تقدم كافة السلع بأسعار مخفضة لكل المواطنين، وهذا أمر مهم للغاية كي يحقق مردود جيد على أرض الواقع ويحمي المواطنين من جشع التجار، مؤكدًا أن منافذ «أهلا رمضان» وصلت لـ 340 منفذ موزعين على كل محافظات الجمهورية سواء في القرى أو النجوع أو المراكز أو المدن، يتم تقديم فيها كافة السلع الاستراتيجية الذي يحتاجها كل بيت مصري بنسب تخفيض عالية تتراوح ما بين 30 لـ 35%، وهي نسبة كبيرة للغاية.

عدد منافذ «أهلا رمضان» تخطت الـ341

وأوضح مدير تحرير «الوطن»، أن وصول عدد منافذ المبادرة لـ341 يُعد رقم عظيم، فضلًا عن افتتاحات لمنافذ جديدة بشكل شبه دوري، فضلًا عن المجمعات الاستهلاكية المتواجدة بشكل دائم على مدار السنة، «دي مبادرة عظيمة جدًا ومهمة للغاية، مبادرة أكثر من ممتازة، بنتكلم فيها عن منظور وفلسفة وطريقة تعامل مختلفة للغاية في كافة الأمور»، مؤكدًا أن تلك المبادرة لم تصل إلى محافظات القاهرة الكبرى فقط مثل القاهرة والجيزة والقليوبية، لكن وصلت لأقصى الجنوب في أسوان وكذلك في البحيرة والإسكندرية ومطروح والوادي الجديد.