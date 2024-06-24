تعرف على آخر موعد لسداد مقدمات الحجز بمدينة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين منح الزملاء الحاجزين القدامى بمشروع مدينة الصحفيين في مدينة السادس من أكتوبر، مهلة أخيرة للسداد حتى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024، وفي حالة عدم التزام الزملاء بالسداد خلال المدة المحددة سيتم رد قيمة مقدمات الحجز المسددة للزملاء.

حجز وحدات مدينة الصحفيين

وكانت أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية في مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، بأسبقية سداد مبلغ 150 ألف جنيه، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 13 مايو الماضي، ولمدة أسبوع على أن يكون آخر موعد للسداد 20 مايو 2024.

كما أعلنت النقابة عن منح الزملاء القدامى من حاجزي الوحدات السكنية مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13مايو 2024، حتى الخميس الموافق 23 مايو 2024، وذلك لاستكمال مبلغ المائة ألف جنيه مقدم حجز الوحدات.