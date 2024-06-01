نقابة الصحفيين تعلن موعد مقابلات المتقدمين لجدول تحت التمرين 

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين المصرية، عقد جلسة لمقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين من قسمي التصوير والتصحيح يوم الاثنين 3 يونيو في تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

وتقرر أن تكون مقابلة المتقدمين من قسم الديسك، يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو في تمام الساعة الثالثة ظهرا بالدور الرابع.

كما قررت اللجنة، عقد جلسة للمتقدمين لجدول تحت التمرين من قسم الإخراج يوم الأحد 9 يونيو في تمام الخامسة مساء، بمركز التدريب بالدور السابع.

وكانت اللجنة، قد قررت مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين وفق التخصص والأقسام التي يعملون بها، وسوف يتم نشر مواعيد باقي الأقسام تباعا وأماكن القاعات.