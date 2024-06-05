نقابة الصحفيين تتلقى دعما حكوميا بقيمة 20 مليون جنيه

تلقت نقابة الصحفيين دعما حكوميا بمبلغ 20 مليون جنيه، لتعزيز أنشطة النقابة المختلفة، ضمن التنسيق المشترك بين الجانبين.

جاء هذا الدعم على خلفية اللقاء الذي جمع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نقابة الصحفيين

جرى مناقشة سبل دعم وتطوير مهنة الصحافة وخدمات الصحفيين، خلال اللقاء.

وأعرب نقيب الصحفيين، عن شكره لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء، الذي يؤكد استمرار التعاون بين الدولة والنقابة، بما يسهم في تطوير مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن هذا التعاون المسار الأنسب لتطوير المهنة.

تطوير مهنة الصحافة

استعرض خالد البلشي، الجهود التي بُذلت خلال العام الماضي، سواء المتعلقة بالمهنة نفسها، أو برعاية الصحفيين، بالإضافة إلى تطوير مبنى النقابة، ودعم عدد من الملفات الأخرى.

وأشار إلى أن النقابة بدأت في إجراءات التحضير للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي سيناقش كل ما يخص المهنة، وتقديم الدعم اللازم للصحفيين.

وأكد رئيس الوزراء، دعمه الكامل لمهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، لمواجهة تأثيرات التطورات الحديثة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن دعمه الكامل لأي أفكار من شأنها زيادة موارد النقابة الذاتية، أو مشروعات تدر دخلا منتظما للنقابة.