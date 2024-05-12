فتح باب الحجز لـ 75 وحدة سكنية في مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر 

أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية في مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، بأسبقية سداد مبلغ 150 ألف جنيه، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13 مايو الجاري، ولمدة أسبوع على أن يكون آخر موعد للسداد 20 مايو 2024.

وحدات إسكان نقابة الصحفيين

وأضافت النقابة، أنه سوف يتم منح الزملاء القدامى من حاجزى الوحدات السكنية مهلة أخيرة لمدة 10 أيام اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13 مايو2024، حتى الخميس الموافق 23 مايو 2024، وذلك لاستكمال مبلغ المائة ألف جنيه مقدم حجز الوحدات.

وكانت نقابة الصحفيين قد دعت الزملاء المتقدمين لحجز وحدات مشروع «المقصد» بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الأربعاء 8 مايو بالطابق الرابع بالنقابة، مضيفة أنه يحصل الزملاء الفائزون على إذن السداد من مجمع الخدمات بدءًا من اليوم الأحد 12 مايو، على أن يكون آخر موعد لسداد (20% مقدم الحجز+ 1% رسومًا إدارية + 0.5% مجلس أمناء) الأحد 19 مايو، مع ضرورة إخطار النقابة بصورة السداد حتى لا يتم تصعيد الاحتياطى تلقائيًا.