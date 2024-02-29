إرشادات للمعلمين المرشحين للترقي بشأن شهادة الصلاحية.. التسجيل بهاتف شخصي

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين إرشادات مهمة للمعلمين المرشحين للترقي وذلك للتسجيل لبرامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة 2023-2024 للترقي اليوم، لأعضاء هيئة التعليم الذين أتموا ملف الإنجاز الإلكتروني على صفحة كادر المعلم على موقع الرسمي للأكاديمية منصة المعلم.

تسجيل برامج التنمية لترقي المعلمين

وأكّدت الأكاديمية المهنية في خطاب رسمي، أنه يجب أن يسجل كل معلم مرشح للترقي بنفسه من جهاز الكمبيوتر الخاص به أو من الموبايل الشخصي لأنه لا يمكن استخدام نفس الجهاز في التسجيل لشخص آخر، وضرورة تصوير إيصال سداد الرسوم والاحتفاظ به مع المعلم المرشح للترقي.

كما أكّدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ضرورة تسجيل رقم الموبايل الخاص بالمعلم المرشح للترقي في أثناء التسجيل لبرامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة، لأنّه سوف تصل عليه رساله بها رقم الطلب لكي يتمكن المعلم من دفع رسوم فوري.

وأضافت أكاديمية المعلمين أنه في حالة وجود مشكلة فنية في التسجيل لبرامج التنمية المهنية للحصول علي شهادة الصلاحية، برجاء التواصل مع الأرقام المخصصة للأكاديمية.