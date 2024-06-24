تفاصيل برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بجامعة حلوان

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة يهتم بدراسة كل ما يتعلق بكل تطبيقات الزجاج في العمارة، ومن حيث التصميم والتنفيذ وكذلك إلقاء الضوء على كل ما هو جديد ومستحدث من أنواع الزجاج المستخدم في العمارة الداخلية والخارجية كالزجاج الذكي المقاوم للرصاص والزجاج العاكس وكافة المظاهر اللونية على الاسطح الزجاجية.

وأضاف قنديل، أنه يهتم بالدراسات حول دمج وتوليف الخامات والهياكل المعدنية المختلفة مع الزجاج وذلك كأحد التطبيقات الهامة في الواجهات المعمارية كالكيرتن وول والاستراكشر جليزنج والاسبيدر سيستم غيرها.

مقررات البرنامج

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن البرنامج يتضمن مقررات تصميمية تشمل تصميم الزجاج المعماري، كما يحتوي على مقررات هندسية من رسم معماري، تخطيط عمليات وإدارة المشروعات، مبادئ الاستدامة والتصميم البيئي، رسم تنفيذي، نظم وحسابات إنشائية، تصميمات تنفيذية، ستوديو نماذج، مواصفات وتكاليف، إلى جانب مقررات تكنولوجية من تكنولوجيا إنتاج الزجاج، نظم تركيبات الزجاج، تكنولوجيا معالجة أسطح الزجاج، ترميم الزجاج المعماري، تكنولوجيا الخامات، تركيبات فنية وتجهيزات، بالإضافة إلى مقررات ببرنامج الحاسب الآلي من كمبيوتر جرافيك، وتطبيقات الحاسب في العمارة، التصميم ثلاثي الأبعاد.

ويقوم البرنامج بتأهيل الطلاب للعمل كمصمم زجاج معماري في الواجهات المعمارية وهندسة إنتاج خطوط الزجاج المعماري، تنسيق المواقع وتجميل البيئة ، تصميم العمارة الداخلية والخارجية ، هندسة تركيبات لأعمال الزجاج المعماري، إدارة مشروعات وتجميل الواجهات المعمارية، وأعمال ترميم الزجاج الأثري.

ويشترط القبول بالبرنامج أن يكون الطالب قد تم ترشيحه لكلية الفنون التطبيقية وفقا للقواعد المقررة بمكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، ويقبل البرنامج التحويل إليه أو التحويل منه حسب اللوائح الدراسية المعمول بها.