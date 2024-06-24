«الصحة» تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن تلقي اللقاح المضاد للسعار.. اعرف أعراض الإصابة

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» منشورا توعويا ناشدت من خلاله المواطنين بالاتصال بالخط الساخن على رقم 195 حال الإصابة بالسعار، لمعرفة أقرب وحدة صحية أو مستشفى لتلقي الطعم المضاد للسعار من خلال مستشفيات الوزارة أو بعض الوحدات الطبية.

أعرض الأصابة بمرض السعار

وعن أعرض الأصابة بـ مرض السعار، كما أعلنتها وزارة الصحة والسكان، فهي تضم كل من (صعوبة في البلع - وضعف عام- وحمى- وحالة تهيج- وفقدان الشهية- وخوف من الماء والهواء).

أسباب الأصابة بمرض السعار

واشارت الوزارة إلى أن أسباب الأصابة بمرض السعار، تحدث نتجة تعرض الإنسان لعقر أو خدش من حيوان مصاب، لذا في هذه الحالة يجب عدم الانتظار لظهور الأعراض السابق ذكرها، والتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الأمصال اللازمة للحالة.