10 نصائح لحماية طفلك من مخاطر الإنترنت.. «احرصي على تنمية مهاراته»
كتب:
سارة شوقي
03:07 م | الإثنين 24 يونيو 2024
استخدام الأطفال للهواتف- أرشيفية
مع انشغال الأم بأعمال المنزل الروتينة، تلجأ كثير من السيدات إلى إلهاء طفلها من خلال إعطائه الهاتف المحمول، وكنتيجة لذلك يجد الابن نفسه منهمكًا في عالم الإنترنت ويقضي ساعات طويلة أمام الهاتف والكومبيوتر، ما يجعله عدوانيًا وانطوائيًا وشديد العصبية في تعامله مع الآخرين، ويعاني من عدم التركيز وتشتت الانتباه وضعف التحصيل الدراسي.
حماية الطفل من مخاطر الإنترنت
«اليونسيف» وجهت بعض النصائح لأولياء الأمور عبر موقعها الرسمي، بشأن كيفية التعامل مع الأطفال في ظل العصر الرقمي وسيطرة وسائل الإلكترونية المختلفة على الحياة اليومية، وحمايتهم من المخاطر السلوكية والنفسية التي قد يتعرضوا لها عند قضاء ساعات طويلة على الإنترنت.
نصائح للتعامل مع الطفل في العصر الرقمي
الدكتورة جاكلين نسي خبيرة تنشئة الأطفال، كشفت عدة نصائح يجب اتباعها لغرس علاقات أسرية صحية في العصر الرقمي، وكيفية التغلب على المشكلات التي قد تطرأ بسبب قضاء وقت طويل على الهاتف الذكي أو أمام الكمبيوتر، وفق الموقع الرسمي لـ«اليونسيف».
- وجهي أسئلة لطفلك حول الأجهزة التي يستخدمها، وتعرفي على تفضيلاته.
- ناقشي مع طفلك مخاطر استخدام التقنيات الحديثة، مثل أنّ الأجهزة الإلكترونية تستهلك الكثير من الوقت في حين يمكن الاستفادة بممارسة أنشطة أخرى مفيدة.
- انتبهي لوجود أي قضايا كامنة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا رأيتِ طفلك يقضي وقتا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليكِ بدء حوار معه لمعرفة ما يدور بذهنه، فربما يكون منشغلاً برأي الناس به أو لا يشعر بالثقة في نفسه أو مع أصدقائه.
- ضعي قواعد قائمة على «نعم» و«لا»، فالقواعد المسومة بنعم هي التي يجب على طفلك القيام بها، والقواعد التي تكون إجابتها لا، يجب أنّ لا يفعلوها لضمان سلامتهم.
- حددي أماكن خالية من الأجهزة الإلكترونية، لتكون بمثابة المكان الذي يجب أنّ يمارس فيها الطفل الأنشطة المختلفة.
- حددي المحتوى الذي يجب على طفلك تصفحه وأنّ يكون ملائمًا لمرحلته العمرية، وأنّ يحصل على موافقتك قبل تنزيل أي تطبيق جديد.
- استكشفي التقنيات الحديثة مع طفلك، وذلك يعني مشاهدة المحتوى أو استخدام التقنيات معه.
- تعرفي على العادات الصحية المناسبة لأطفالك وضرورة تحديد وقت لاستخدام الأجهزة الإلكترونية.
- تصرفي مع طفلك كفريق، فالتعاون الجيد معه يجعله يثق في نفسه ويبحث عن تنمية واستكشاف مهاراته.
- شاركي طفلك اللعب والأوقات المرحة، وحاولي التنزه معه خلال العطلة الأسبوعية بدلا من الجلوس المستمر في المنزل.