10 نصائح لحماية طفلك من مخاطر الإنترنت.. «احرصي على تنمية مهاراته»

مع انشغال الأم بأعمال المنزل الروتينة، تلجأ كثير من السيدات إلى إلهاء طفلها من خلال إعطائه الهاتف المحمول، وكنتيجة لذلك يجد الابن نفسه منهمكًا في عالم الإنترنت ويقضي ساعات طويلة أمام الهاتف والكومبيوتر، ما يجعله عدوانيًا وانطوائيًا وشديد العصبية في تعامله مع الآخرين، ويعاني من عدم التركيز وتشتت الانتباه وضعف التحصيل الدراسي.

حماية الطفل من مخاطر الإنترنت

«اليونسيف» وجهت بعض النصائح لأولياء الأمور عبر موقعها الرسمي، بشأن كيفية التعامل مع الأطفال في ظل العصر الرقمي وسيطرة وسائل الإلكترونية المختلفة على الحياة اليومية، وحمايتهم من المخاطر السلوكية والنفسية التي قد يتعرضوا لها عند قضاء ساعات طويلة على الإنترنت.

نصائح للتعامل مع الطفل في العصر الرقمي

الدكتورة جاكلين نسي خبيرة تنشئة الأطفال، كشفت عدة نصائح يجب اتباعها لغرس علاقات أسرية صحية في العصر الرقمي، وكيفية التغلب على المشكلات التي قد تطرأ بسبب قضاء وقت طويل على الهاتف الذكي أو أمام الكمبيوتر، وفق الموقع الرسمي لـ«اليونسيف».