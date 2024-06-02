روشتة لمواجهة الحر الشديد في يومه العالمي.. «خطر يهدد حياة الأطفال والحوامل»

مع حلول شهر يونيو، بدأ فصل الصيف مناخيًا، وبعدها بأيام قليلة وتحديدًا في 20 من الشهر ذاته يبدأ الصيف جغرافيًا، حيث ترتفع درجات حرارة والرطوبة بشكل كبير.

وخصص مركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر، يوم 2 يونيو لمواجهة الحر، وهو يوم عالمي لزيادة الوعي بمخاطر الحرّ ومشاركة طرق بسيطة للتغلب عليه.

اليوم العالمي لمواجهة الحر

في اليوم العالمي لمواجهة الحر، وضعت منظمة «اليونيسيف» روشتة للتغلب على الحرارة الشديدة الناتجة عن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، لما تمثله من درجات الحرارة المرتفعة من خطورة على صحة الجميع، خاصة «الرُضّع والأطفال والنساء الحوامل والمسنين» الذين يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري، إذ يمكن أن يصاب الرضع والأطفال بالجفاف، أما بالنسبة للحوامل فتتسبب الحرارة في قلة وزن الطفل عند الولادة، أو الولادة المبكرة، وقد يولد الطفل ميت، كما يمكن أن يصبن بمرض سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.

نصائح مواجهة الحر

وبحسب منظمة «اليونيسيف»، تتمثل روشتة مواجهة الحر في اتباع النصائح الآتية:

- احتفظ في منزلك بحقيبة لوازم إسعاف أولي تحتوي على عبوات أملاح الإماهة الفموية أو معالجة الجفاف، وهو عبارة عن مجموعة من أملاح الصوديوم، والبوتاسيوم، والسترات، والدكستروز، والتي تستخدم لتعويض الجسم بالسوائل، بالإضافة إلى ميزان حرارة، وقوارير ماء، وقطع قماش لتبليلها بغية تبريد الجسم، ومروحة أو بخاخ ماء محمول باليد يعمل بالبطاريات، وقائمة مرجعية لتحديد أعراض الإجهاد الحراري وعلاجه.

- احرص دائمًا على إسدال الستائر أثناء الوقت الأكثر حرارة خلال ساعات النهار، وافتح النوافذ في الليل لتبريد المنزل، واستخدم المراوح والمبردات إذا أمكن.

- يفضل تجنب الخروج أثناء ذروة ارتفاع الحرارة، واحرص على القيام بأنشطتك في وقت مبكر من النهار أو وقت متأخر من الليل عندما تنخفض درجات الحرارة.

- احرص على استخدام واقي الشمس على الجلد قبل خروجك من المنزل، وحاول أن تبقى في الظل واستخدم قبعة أو مظلة للحماية من أشعة الشمس.

- اشرب الماء بشكل منتظم حتى لو لم تشعر بالعطش، واحمل معك زجاجة ماء وقطعة قماش صغيرة كي تتمكن من الشرب ومن تبريد جسمك من خلال وضع قطعة قماش مبللة على رقبتك.

- ارتدِ ملابس خفيفة وفضفاضة وتجنب ارتداء الكثير من قطع الملابس، وتُعتبر الملابس القطنية مثالية في الأيام الحارة للمساعدة في تقليص الطفح الجلدي الناجم عن الحر ولامتصاص العرق.