«صحة الشرقية»: فحص 615 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، توقيع الفرق الطبية الكشف على 615 ألفًا و496 طفلًا من حديثي الولادة «من عمر يوم إلى 28 يوما» حتى الآن، بنسبة تغطية بلغت 93%، وذلك من خلال الأجهزة السمعية الخاصة بالمبادرة، كما تم إجراء 3 عمليات زرع قوقعة للأطفال التي تحتاج إلى ذلك بعد تحويلهم إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنّ وزارة الصحة دعمت الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية بالمحافظة، بعدد 355 جهازا صوتيا موزعة على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وتستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة

ولفت «مسعود» إلى أنه في حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يحال إلى مركز علاج السمعيات لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته، وفي حالة الاحتياج لعملية زراعة القوقعة يُحال الطفل إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.