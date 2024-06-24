«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة مكفوفين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدم رصد أي شكاوى من طلاب الثانوية بمدرسة النور للمكفوفين أو أولياء أمورهم، خلال أدائهم مادة اللغة العربية الورقة الثانية، في ظل متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أداء طلاب مدرسة النور للمكفوفين امتحان اللغة العربية دون شكاوى

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء طلاب مدرسة النور للمكفوفين، الامتحان، وعبر طلاب الثانوية العامة للمكفوفين عن فرحتهم لسهولة امتحان اللغة العربية الورقة الثانية، ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، التي تستمر حتى يوم السبت 20 يوليو المقبل.

توفير سُبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل

جدير بالذكر أنّه تم توفير كافة سُبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمُكلفين بجميع أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 بمحافظة كفر الشيخ، وتم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، والكهرباء، لتوفير الخدمات خلال ماراثون الامتحانات.