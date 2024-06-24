محافظ أسيوط يعلن طرح 3 محطات تسمين للإيجار في مزاد علني 

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، طرح تأجير 3 محطات تسمين تابعة لمشروع تنمية الثروة الحيوانية، للايجار في مزاد علني لمدة 3 سنوات، وهي محطات: «منقباد، ألبان عرب مطير وفريزيان».

الإعلان عن كراسة الشروط وتاريخ جلسة المزاد

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه من المقرر الإعلان عن كراسة الشروط وتاريخ جلسة المزاد والمواصفات الفنية خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من تحديد السعر التقديري والمواصفات الفنية ولجنة المزاد، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، ضمن خطة تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول، وتنمية الموارد الذاتية وزيادة الايرادات، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الاستفادة من محطات التسمين

وشدد المحافظ على ضرورة تعظيم الاستفادة من محطات التسمين التابعة للمحافظة ودراسة نتائج اللجنة المشكلة لوضع السعر التقديري وإعداد المواصفات الفنية ولجنة للمزاد لطرح تأجير تلك المحطات في مزاد علني لمدة سنوات.

وأشارت الدكتورة سحر عبدالله، مدير مشروع تنمية الثروة الحيوانية، إلى أن المواصفات الفنية سيتم تحديدها في كراسة الشروط التي يجري إعدادها، وتحديد السعر التقديري لكل محطة من خلال اللجنة المشكلة لذلك، وتحديد موعد جلسة المزاد وسحب كراسة الشروط، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة. وأوضحت أن مزايا تلك المحطات تتمثل في:

- محطة تسمين منقباد بمركز أسيوط:

تقع على مساحة فدان و18 قيراطًا، بقوة استيعابية قدرها 200 رأس. تحتوي على مبنى إداري، واستراحة، وعدد 4 عنابر خارجية، و3 عنابر داخلية، وعدد 2 غرفة، ومحطة صرف صحي داخل الموقع.

- محطة ألبان عرب مطير بمركز الفتح:

تقع على مساحة 9 أفدنة و9 قراريط بمنطقة الظهير الصحراوي الشرقي، بقوة استيعابية حوالي 1200 إلى 1800 رأس. تحتوي على مبنى إداري، واستراحة، وعيادة بيطرية، وعدد 22 عنبرًا، وعنبر طلق يسع حوالي 16 بوكسًا، وعدد 8 عنابر ولادات حديثة، وعنبر نامي وفطام، وعنابر أمهات، وعنابر رضيع، ومحلب آلي، و4 غرف، ومبنى استراحة عمال، و2 غرفة أمن، ومخزن أعلاف، ومحرقة.

- محطة فريزيان الحمام بمركز أبنوب:

تقع على مساحة 13 فدانًا و12 قيراطًا. تتكون من مبنى إداري، ومخزن للعلف والردة، و22 عنبرًا مصنفة آليًا للتسمين، والرضاعة، والحلابة، والطلائق، والنامي. بالإضافة إلى مبنى استراحة مكون من أرضي و3 طوابق علوية، ومبنى الحلابة، وعيادة بيطرية، وغرفة تلقيح صناعي، و3 غرف هيكل خرساني، وأرض زراعية يتم زراعتها بالبرسيم داخل المزرعة بمساحة حوالي 32 قيراطًا، بالإضافة إلى بعض المعدات مثل سيارات الثلاجة، والجرارات الزراعية، والمقطورة، وميزان بيسكول.