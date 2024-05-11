وزارة الزراعة: قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بكفر الشيخ

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بمحافظة كفر الشيخ في إطار مبادرة حياة كريمة، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

القافلة لجميع الجهات والمعاهد المختصة بالوزارة

وقال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين إن هذه القافلة سوف تشارك فيها جميع الجهات والمعاهد المختصة بالوزارة مثل معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية.

اختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية

وأضاف فاضل أن القافلة سوف تقوم بعدة جولات في قري ومراكز المحافظة لفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.