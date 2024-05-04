«التناسليات الحيوانية» ينظم قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين بالدقهلية

أطلق مركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الدقهلية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظة، وذلك في الفترة من 4 إلى 9 مايو 2024.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

فحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين

أضاف «فاضل» أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري المحافظة.

وأكد أن القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقرى ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، لافتا إلى أن القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.