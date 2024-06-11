مع بدء العد التنازلي لنهاية العام الدراسي الحالي، وتحديدًا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حرصت «الوطن» على استعراض مصاريف جامعة القاهرة 2024 في جميع الكليات العلمية والأدبية، تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم عند البحث عن مصاريف الجامعات.

مصاريف جامعة القاهرة 2024

ومصاريف جامعة القاهرة 2024 في جميع الكليات العلمية والأدبية تعتبر رمزية، ويتمّ تحصيلها من الطلاب بداية كل عام مع وجود تسهيلات كبيرة، من مجلس الجامعة لتخفيف وإزالة هذه المصاريف عن محدودي الدخل، باستثناء المصاريف الخاصة ببعض الشُعب والأقسام التي تأتي مرتفعة عن غيرها مثل شعبة كلية تجارة قسم إنجليزي وغيرها.

ويتضمن التقرير التالي، كل التفاصيل عن مصاريف جامعة القاهرة 2024 في جميع الكليات العلمية والأدبية، وفقا لما نصت عليه توصيات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وهي كما يلي:

- مصاريف طب الفم والأسنان جامعة القاهرة 1300 جنيه.

- مصاريف كلية الآداب جامعة القاهرة 1200 جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة جامعة القاهرة 4850 جنيهًا.

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة 8660 جنيهًا.

مصاريف كلية دار العلوم جامعة القاهرة انتظام: 928.5 جنيه، وانتساب: 1289 جنيهًا.

مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عربي: 1200 جنيه، وإنجليزي: 25.800 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحقوق جامعة القاهرة عربي: 1200 جنيه، وإنجليزي: 25.400 ألف جنيه.

مصاريف جامعة القاهرة 2024 للساعات المعتمدة

أما مصاريف كليات جامعة القاهرة 2024 علمي وأدبي 2024 ساعات معتمدة فهي على النحو التالي:

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان القاهرة: 51750 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم 600 جنيه للساعة المعتمدة.

- مصاريف كلية الآداب 555 جنيهًا للساعة المعتمدة الواحدة.

- مصاريف كلية الهندسة 48290 جنيهًا للعام كامل.

- مصاريف كلية الزراعة 17500 جنيه للعام كامل.

-مصاريف كلية الحاسبات860 جنيهًا للساعة المعتمدة.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 44.000 ألف جنيه للعام كامل.

- مصاريف كلية التمريض 48.000 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 650 جنيهًا للساعة المعتمدة.

- مصاريف كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 21960 جنيهًا للعام كامل.

- مصاريف كلية الحقوق 1163 جنيهًا مصريا لطلاب انتظام، 1465 جنيهًا لطلاب انتساب.

- مصاريف كلية التخطيط الإقليمي والعمراني 33 ألف جنيه في السنة الواحدة.