عميد «طب قصر العيني» يكشف تفاصيل استضافة أكبر مؤتمر لمناظير الجهاز الهضمي

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب قصر العيني و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تفاصيل استضافة أكبر مؤتمر لمناظير الجهاز الهضمي endoscopy on air، موضحا أنه كان دائما ينطلق من دول أوروبا وأمريكا الشمالية أوالجنوبية، وكان حلم لأي طبيب المشاركة فيه، لافتا إلى أنه لأول مرة تدرج مصر، واختيار الفريق من ضمن 7 دول مختلفة (إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، المغرب، تركيا، لبنان).

مؤتمر طب قصر العيني

وأضاف عميد كلية طب قصر العيني التابع لجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤتمر شمل عمل حالة كاملة من مناظير الفراغ الثالث على الهواء مباشرة، في أقل من 20 دقيقة، مشيرا إلى إشارد أعضاء فريق المؤتمر بالفريق الطبي المصري، مؤكداً أن التجيهزات العظيمة التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية كانت كبيرة جدا، موجها الشكر لكل من ساهم في الإخراج الرائع للحدث، وعلى رأسهم فريق العمل بـBarcode Advertising الذي لم يتوان لحظه للمساعدة، وتقديم مصر بهذه الصورة الرائعة المتطورة أمام العالم.