«الأوقاف»: توزيع 9 آلاف عمامة و5 آلاف زي أزهري على الأئمة مطلع يوليو

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار اهتمامها بتوفير الزي الأزهري للأئمة، سيجري توزيع 9 آلاف عمامة أزهرية، و5 آلاف زي أزهري، مطلع يوليو المقبل، كدفعة أولى في العام المالي الجديد 2024/2025.

البرنامج الصيفي للطفل

من ناحية أخرى، انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد العباسي في مديرية أوقاف بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، وقيادات المحافظة، والشيخ جمال عواد، مدير مديرية أوقاف بورسعيد.

ورحب الشيخ جمال عواد، بمحافظ بور سعيد، مؤكدا أهمية النشاط الصيفي بالمساجد، مشيرا إلى أنه سوف يكون بالمساجد الكبرى بالمحافظة، ويحفظ خلاله الطلاب القرآن الكريم ويتعلمون الأخلاق الحميدة.

نشر الفكر الوسطى بين الأطفال

وفي كلمته، أشاد اللواء عادل الغضبان، بدور وزارة الأوقاف البارز في نشر الفكر الوسطي بين الأطفال، وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة، مؤكدا أنه حرص على الحضور من أجل إطلاق البرنامج الصيفي للأطفال، الذي يهدف إلى زرع الأخلاق الطيبة في نفوس النشء، وطالب الطلاب بالاعتماد على أنفسهم، مشيرا إلى أن التربية الصحية تكون في المسجد والمدرسة.