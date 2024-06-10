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7 طرق لشراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف.. تعرف عليها

كتب:

انتصار الغيطانى
11:36 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
7 طرق لشراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

7 طرق لشراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن 7 طرق سريعة لشراء صكوك أضاحي عيد الأضحى المبارك، في ظل مواصلة الوزارة سنويا بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمحتاجة في جميع قرى ومحافظات الجمهورية.

طرق شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

وأشار منشور صادر عن وزارة الأوقاف، إلى  إتاحة 7 طرق لشراء صكوك الأضاحي، وذلك قبل أيام من حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، وذلك من خلال كلا من:-

- عبر خدمة التحصيل الإليكتروني فوري.

- حساب وزارة الأوقاف في البنك المركزي رقم: 2 / 22222 / 450 /9

‏- حساب وزارة الأوقاف في بنك مصر رقم: 1400001009999999‏

- حساب وزارة الأوقاف في البنك الأهلي رقم: 0013070465285400014

- ‏حساب وزارة الأوقاف في البنك الزراعي المصري رقم: 919002000155711006

- حساب وزارة الأوقاف في ‏البريد المصري رقم: 0163600034039818

- الدفع مباشرة لمندوب الوزارة بعد إرسال رسالة نصية عبر الرقم 01552563217.

أسعار صكوك الأضاحي 2024 بوزارة الأوقاف

وعن الأسعار الخاصة بشراء صكوك الأضاحي يختلف سعر الصك للاضاحي ما بين اللحوم البلدي او اللحوم المستوردة، كالتالي:

- سعر صك الأضاحي من اللحوم البقري المستورد 6000 جنيه.

- سعر صك الأضاحي من اللحم البقري البلدي 8500 جنيه.

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بقلم انتصار الغيطانى