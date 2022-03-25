التسليم غدا.. أسماء الأئمة الحاصلين على الزي الأزهري قبل رمضان

كشفت وزارة الأوقاف أسماء الأئمة الذين يحق لهم الحصول على الزي الأزهري قبل شهر رمضان من خلال توزيع الدفعة الأولى وعددهم 25 ألف إمام، إذ يستطيع الأئمة مراجعة الأسماء في كشوف المستحقين كدفعة أولى بعدد من المحافظات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، الأسماء التي يحق لها الحصول على الزي الأزهري من خلال الضغط على الرابط من هنـــــا، مشيرة إلى أنه في حال وجود الاسم في القائمة يتم الحضور إلى مقر المديرية التابع لها الإمام للاستلام، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بدءًا من غدا السبت الموافق 26 مارس الجاري وحتى الإثنين 28 من نفس الشهر، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

أسماء الأئمة في المرحلة الأولى

وتضمنت أسماء الأئمة في المرحلة الأولى داخل المحافظات التالية: «الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – دمياط – مرسى مطروح – الإسماعيلية – شمال سيناء – الوادي الجديد – بور سعيد – البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء».

تقديم الخطبة بـ 20 لغة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق، ترجمة خطبة الجمعة لأول مرة إلى عشرين لغة إضافة إلى لغة الإشارة، وذلك في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي فضلا عن اهتمام الأوقاف بحركة الترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة.

ويستطيع المسلمون حول العالم، متابعة خطبة الجمعة، اليوم، الموافق 25 مارس بعنوان «التكافل المجتمعي حقوق الوالدين والمسنين والضعفاء نموذجًا» بـ20 لغة، إضافة إلى نشرها مكتوبة باللغة العربية من خلال الروابط التالية:

- للاطلاع على الخطبة باللغة العربية من هنـــا.

- للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية من هنـــا.

- للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية من هنــــا.

- للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية من هنـــا.

وللاطلاع على باقي اللغات يرجى الدخول عبر الرابط المجمع من هنــــا.