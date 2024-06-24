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موقع تقديم المدارس التجريبية 2024-2025.. اعرف الشروط والخطوات

كتب:

أميرة فكري
12:43 م | الإثنين 24 يونيو 2024
صورة أرشيفية - طلاب

صورة أرشيفية - طلاب

كشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عن موقع تقديم المدارس التجريبية 2024-2025 لمرحلة رياض الأطفال، مؤكدة أنّ آخر موعد للتقديم هو 30 يونيو الجاري عبر الموقع الرسمي، وفق الشروط والخطوات والمستندات التالية. 

موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 - 2025.. اعرف الشروط

- رابط موقع تقديم المدارس التجريبية 2024-2025.

- التقديم إلكترونيا فقط من خلال الموقع ولا يعتد بالتقديم الورقي.

- ألا يقل سن الطفل في أول أكتوبر عن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم.

- أن يكون ولي الأمر من سكان محافظة القاهرة طبقا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي.

خطوات التقديم للمدارس التجريبية 2024-2025

- ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

- التقديم للمدارس التجريبية 2024-2025. 

- اضغط على لوحة الخدمات.

- اختر خدمات التعليم الأساسي وأنشئ حسابا جديدا للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة.

اختر «استمارة التقديم».

- املأ البيانات ثم ارفع المستندات المطلوبة ثم أرسل الطلب.

- طباعة استمارة التقديم ويحتفظ بها ولي الأمر بها كمستند تقديم.

المستندات المطلوبة 

يتم رفع المستندات التالية مع طلب التقديم:

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- شهادة ميلاد الطفل.

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