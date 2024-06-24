موقع تقديم المدارس التجريبية 2024-2025.. اعرف الشروط والخطوات
كتب:
أميرة فكري
12:43 م | الإثنين 24 يونيو 2024
صورة أرشيفية - طلاب
كشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عن موقع تقديم المدارس التجريبية 2024-2025 لمرحلة رياض الأطفال، مؤكدة أنّ آخر موعد للتقديم هو 30 يونيو الجاري عبر الموقع الرسمي، وفق الشروط والخطوات والمستندات التالية.
موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 - 2025.. اعرف الشروط
- رابط موقع تقديم المدارس التجريبية 2024-2025.
- التقديم إلكترونيا فقط من خلال الموقع ولا يعتد بالتقديم الورقي.
- ألا يقل سن الطفل في أول أكتوبر عن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم.
- أن يكون ولي الأمر من سكان محافظة القاهرة طبقا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي.
خطوات التقديم للمدارس التجريبية 2024-2025
- ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.
- التقديم للمدارس التجريبية 2024-2025.
- اضغط على لوحة الخدمات.
- اختر خدمات التعليم الأساسي وأنشئ حسابا جديدا للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة.
اختر «استمارة التقديم».
- املأ البيانات ثم ارفع المستندات المطلوبة ثم أرسل الطلب.
- طباعة استمارة التقديم ويحتفظ بها ولي الأمر بها كمستند تقديم.
المستندات المطلوبة
يتم رفع المستندات التالية مع طلب التقديم:
- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- شهادة ميلاد الطفل.