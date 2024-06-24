وزير الزراعة يتفقد معمل تقاوي البطاطس والعنب الخالية من الفيروسات

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، معمل «سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية» التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية.

واطلع وزير الزراعة، خلال الجولة، على أقسام المعمل المختلفة وطبيعة عملها كما شاهد تجربة لإنتاج درينات البطاطس الهوائية Aeroponic Potato) Minitubers )، كما شاهد صوب إنتاج شتلات العنب المطعومة وكذلك خط إنتاج شتلات الزيتون الخالية من الفيروس، وطرق ومراحل الإنتاج المختلفة.

ووجه الوزير بضرورة نشر وتوزيع هذا النوع من الشتلات الخالية من الفيروس على المزارعين وإعداد قاعدة بيانات حول إنتاج شتلات المعمل وتقييم نتائجها لدى المزارعين.

من جانبه، صرح الدكتور محسن أبو رحاب مدير معهد امراض النباتات بأن معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية التابع للمعهد، نجح في اجتياز اختبارات تجديد الاعتماد الدولي (17025/2017) من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) لمدة أربعة سنوات.

استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض

كما استعرض الدكتور أحمد شلبي المشرف على المعمل، مهام المعمل، التي تتركز في استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، وتدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض.

وأوضحت الدكتورة سحر يوسف رئيس قسم بحوث الفيروس والفيتوبلازما ومديرة المعمل، أن رؤية المعمل هي زيادة الوعي بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على استراتيجيات إدارة الأمراض النباتية، وزيادة الجهود لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعي بين العاملين في القطاع الزراعي، من خلال عقد الدورات التدريبية التي تهتم بتوصيل كل ماهو جديد في مجال الأمراض النباتية وتشخيصها.

والجدير بالذكر أن المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة، والحد من انتشار الأمراض، وأن رؤية المعمل هى زيادة الوعي بين المزارعين لتقديم المشورة لهم على استراتيجيات إدارة الامراض النباتية وزيادة الجهود؛ لتطوير طرق جديدة ومقبولة بيئيا لتشخيص أمراض النبات وزيادة الوعي بين العاملين في القطاع الزراعي.