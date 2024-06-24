محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول في الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023- 2024، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 240 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة، مشيراً إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 1207 فصول دراسية تستوعب 53028 طالبا وطالبة.

تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني

واعتمد محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2024 /2025، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقاً للكشوف المرفقة.

أعداد المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 – 2024، بلغ (141532) طالبا وطالبة حضر منهم (140620) طالبا وطالبة ونجح منهم (122584) طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 87.1%.