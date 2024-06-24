«قلبه تعلق بالمساجد».. شقيق عريس المنوفية يكشف عن تفاصيل آخر لحظات حياته

صدمة كبيرة ما زالت تسيطر علي أهالى قرية أبو مشهور في محافظة المنوفية، بعد الرحيل المفاجئ للشاب محمود الوكيل الملقب بـ«عريس المنوفية»، وتعيش خطيبته حالة صعبة، وترفض الحديث نهائيًا مع أي شخص، خاصة أن الفرح كان بعد 20 يومًا، وحجزت فستان الزفاف بالفعل، وكانت تحلم باليوم الذى ترتديه فيه.

شقيق المتوفى يكشف عن لحظات مؤلمة

«هادي» شقيق المتوفى محمود كامل، يرفض حتى الآن قبول ما حدث، خاصة أنه كان يأمل رؤية شقيقه «عريسا» بعد أيام قليلة، موضحًا أن شقيقه كان لديه طموح كبير، ويخطط لحياته ولحظة الفرح، لكنه توفى عن عمر يناهز الـ 26 عاما، وعندما استيقظ من النوم وقبل ذهابه إلى العمل التقى بشقيقه الأكبر وتحدثا عن كواليس حفل الزفاف وباقي الترتيبات.

شقيق عريس المنوفية يحكي كواليس الزفاف لأول مرة

يقول «هادي» شقيق عريس المنوفية، أنه جرى الاتفاق على جميع التجهيزات والتحضيرات الفرح باستثناء «بدلة العريس والسيشن وعربية الزفاف»، التي كان يتفق مع شقيقه عليها، ولكن يشاء القدر أن يتوفاه الله قبل الحفل.

شقيق عريس المنوفية يتحدث عن صفات شقيقه

ويتابع «هادي» في تصريحات لـ «الوطن»، أن قلبه كان متعلقًا بالمساجد وملتزم بالصلاة طوال حياته، وفي بعض الأوقات كان يلقي خطب ويؤم المصلين داخل المسجد، فضلًا أنه كان حافظًا لكتاب الله بعدما ختم القرآن الكريم عدة مرات، وجميع أهل القرية يشهدون للفقيد بالأخلاق الحسنة والطيبة.

كان شقيق المتوفى كتب رسالة مؤثرة لنعي شقيقه الأكبر فجأة، قائلاً: «ده أخويا وحبيبي وسندي بعد أبويا سبقني على الجنة. العريس بتاعنا حبيبي، ربنا يرحمك وينور قبرك، فرحك في الجنة كده يا حبيبي، تمشي وتروح الجنة من غيري. كنت لسه بتقولي هننزل طنطا نجيب البدلة ولبس الفرح. عريس في الجنة يا حبيبي، والله يا حبيبي في الجنة كلنا هنجيلك يا حبيبي، كلنا جايين ليك استنانا بقا».