«اللهم ارحم أخي واجمعني به».. كتبها شاب حزنًا على وفاة شقيقه فمات كمدا

«اللهم ارحم أخي واجمعني به».. جملة كتبها شاب على مواقع التواصل الاجتماعي، حزنًا على وفاة شقيقه، فما لبث أن لحق به «كمدًا»، وذلك بإحدى قرى محافظة المنوفية.

فقد عمّ الحزن قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عقب وفاة شاب يدعى «علاء سعيد» إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 41 عاما، حزنا على وفاة شقيقه الأكبر الذي رحل قبل نحو 60 يوما، خلال شهر رمضان الماضي.

آخر ما كتبه قبل وفاته

ونشر «علاء» على صفحته الشخصية فيس بوك منذ عدة أسابيع يدعي لشقيقه قائلا: «تمر أربعين يوما على وفاتك يا أخي وكأننا فقدناك بالأمس ولعل رحيلك من الدنيا يخبئ لك بالجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.. طبت خالدا منعما في جنات الفردوس إن شاء الله رحل جسدك ولم يغب ذكرك، ولم ينقطع الدعاء لك» .

ونشر نعيا بعد وفاة شقيقه خلال شهر رمضان الماضي قائلا: «اللهم إني أسألك أن تجعل أخـي مـحـمــد على ضفاف نهـــر الكـوثـــر مبتسـم في أرقــى مراتب الجنـان اللهم أذقــه الجنة ونعيمهــا واجعـل له كـنـوزا وبيــوتـا في جنتــك اللهـم أميـن.. لا تنسوه من صالح دعائكم في الساعات الأخيرة من شهر رمضان كن كالغيث تروي قبر أخي الراحل بدعائك، اللهم ارحم أخي وإجمعني بَه في جناتك يا رب» .

سيرته الحسنة والطيبة

يقول محمد جاب الله ابن عم الفقيد، إن «علاء» كان يشتهر بين أهل القرية بالسيرة الحسنة والطيبة طوال حياته وكان متعلقا بشقيقه المتوفي وحزن عليها كثيرا بعد وفاته، وكان يذهب إلى قبره بين الحين والآخر للدعاء له، وكان يتمنى أن يلحق بشقيقه وهو ما ناله في نهاية المطاف .