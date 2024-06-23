معلومات عن عريس المنوفية.. مات قبل فرحه بأيام

«هننزل طنطا نجيب البدلة ولبس الفرح» بهذه الكلمات كان يستعد محمود الوكيل، المُقيم بقرية أبو مشهور بالمنوفية، لحفل زفافه الذي طال انتظاره، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ويرحل عن عمر ناهز لـ26 عاما، تاركًا جرحًا عميقًا لمحبيه، وصدمة لأهالي مدينته.

صدمة انتابت أسرة العريس الراحل، ففي الوقت الذي كان يستعد فيه للاحتفال بحفل زفافه، وبدء حياة جديدة مع عروسه، انقلبت حياة أسرته في لحظة، لتودع نجلها لمثواه الأخير بدلًا من زفافه على عروسه، إذ نشر الدكتور هادي عبدالله، شقيق الراحل، نعيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدونًا: «ده أخويا وحبيبي وسندي بعد أبويا، سبقني على الجنة العريس بتاعنا، حبيبي ربنا يرحمك وينور قبرك فرحك في الجنة».

وتابع شقيق العريس الراحل، وهو يسرد لحظاته الأخيرة: «كنت لسه بتقولي هننزل طنطا نجيب البدلة ولبس الفرح عريس في الجنة يا حبيبي والله يا حبيبي في الجنة كلنا هنجيلك يا حبيبي كلنا جاين ليك استنانا بقى».

معلومات عن شاب توفي قبل زفافه بأيام في المنوفية

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن شاب توفي قبل زفافه بأيام في المنوفية، وفقًا لحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».