وفاة شاب قبل زفافه بأيام في المنوفية.. عريس الجنة

«إيه رأيك نحجز السيشن في المكان ده، ونجيب البدلة من هنا، ونروح بالعربية الملاكي دي»، كانت هذه آخر كلمات تلفظ بها محمود الوكيل، المٌقيم بقرية أبو مشهور بالمنوفية، الذي وافته المنية عن عمر يناهز لـ 26 عاما، مع اقتراب فرحه الذي طالما ينتظره طوال حياته.

ونشر الدكتور هادي، شقيق الراحل نعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ده أخويا وحبيبي وسندي بعد أبويا، سبقني على الجنة العريس بتاعنا، حبيبي ربنا يرحمك وينور قبرك فرحك في الجنة».

وفاة شاب قبل زفافه

يقول محمد نبيل صديق الراحل المقرب: «لحد دلوقتي مش مُستوعب اللي حصل، إحنا كنا لسه بنتفق على لبس الفرح، والسيشن، وإزاي هنظبط اليوم في لحظة كده انتهت كل حاجة، عريس في الجنة بإذن الله».

موعد الزفاف

ويتابع «محمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد زفاف صديقه الراحل كان محدد بعد 20 يوم من الآن في إحدى القاعات، وأنه كان يجهز مراسم الزفاف خلال الأيام الماضية، مُنتظرا قدوم الفرح، لكن يشاء القدر أن يتوفاه الله، مما أدى إلى حزن وبكاء والديه وأسرته وجميع من في القرية ليتحول الفرح إلى مأتم.

تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير

وشيع المئات من أهالي قرية أبو مشهور، والمناطق المجاورة جثمان عريس الجنة إلى مثواه الأخير في مقابر القرية صباح اليوم، حيث شهد أهل القرية للفقيد بالسيرة الحسنة، إذ عمل في مجال الترجمة بعد التخرج من كلية الألسن قسم صيني.