تنسيق التمريض 2024 في محافظة الإسكندرية.. يبدأ من 255 درجة

مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، يبدأ الطلاب في البحث عن المدارس التي يرغبون في الالتحاق بها سواء كانت ثانوي عام أو بدائل الثانوية العامة، لذا فإن تنسيق التمريض 2024 في محافظة الإسكندرية واحد من أهم احتياجات طلاب الشهادة الإعدادية، إذ بدأ التقديم في مدارس التمريض السبت 22 يونيو ويستمر حتى يوم 9 يوليو المقبل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل تنسيق التمريض 2024 في محافظة الإسكندرية الذي يبدأ من 255 درجة، وفقًا لما أعلنته إدارة معاهد التمريض في الإسكندرية.

تفاصيل تنسيق التمريض 2024 في محافظة الإسكندرية

وأكدت إدارة معاهد التمريض في عروس البحر المتوسط، أنّ تنسيق التمريض 2024 في محافظة الإسكندرية يتم وفقًا لتنسيق وزارة الصحة، ثم قبول المجاميع الأعلى المتقدمة بدءًا من 255 درجة.

درجات قبول تنسيق التمريض 2024 في محافظة الإسكندرية

وأشارت إلى أن درجات قبول تنسيق التمريض 2024 في محافظة الإسكندرية تتباين في كل مدرسة حسب تبعيتها، فمدارس وزارة الصحة تبدأ من مجموع 255 درجة، كحد أدنى للطالبات، بينما تمثل 258 درجة للطلاب في مدرسة برج العرب، و260 درجة للطلاب في مدرسة أبيس.