تنسيق التمريض 2024 في محافظة أسيوط.. اضمن وظيفة بعد الدراسة

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية إلى معرفة مؤشرات تنسيق مدارس التمريض 2024 في محافظة أسيوط، من أجل التقديم بها باعتبار التمريض من أكثر الفرص المميزة للطلاب للتعيين في المستشفيات الحكومية بعد الانتهاء من الدراسة.

تنسيق مدارس التمريض 2021 في محافظة أسيوط

واعتمدت محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية التي جاءت 224 درجة بنسبة نجاح هذا العام 77.8% وهي مقاربة للعام الماضي بـ77.3%، مما يجعل تنسيق مدارس التمريض في أسيوط هذا العام مٌشابه ومقارب للعام الماضي، أو يزيد درجة أو اثنين.

أماكن مدارس التمريض في محافظة أسيوط

وجاءت أماكن مدارس التمريض في محافظة أسيوط كالآتي:

- مدرسة بجوار مستشفى الإيمان بالأربعين للبنات فقط.

- مدرسة بجوار مستشفى الصدر وهي مدرسة بنين فقط.

- مدرسة التأمين الصحي للبنات فقط.

- مستشفى أسيوط الجامعي بنات وبنين.

- مدرسة تمريض بمركز بأبنوب، ومقرها مستشفى أبنوب المركزي.

- مدرسة تمريض بمركز البداري، ومقرها مستشفى البداري المركزي.

- مدرسة تمريض بمركز والقوصية، ومقرها مستشفى القوصية المركزي.

- مدرسة تمريض بمركز صدفا، ومقرها مستشفى صدفا المركزي.

- مدرسة تمريض بمركز ديروط، ومقرها مستشفى ديروط المركزي.

- مدرسة تمريض بمركز منفلوط، ومقرها مستشفى منفلوط المركزي.

- مدرسة تمريض بمركز الغنايم، ومقرها مستشفى الغنايم المركزي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض في أسيوط

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض في محافظة أسيوط كالآتي:

- اصل الشهادة الإعدادية، و3 صور منها.

- حافظة بلاستيكية.

-دمغة و2 طوابع مهن طبية

- نسخة أصلية من شهادة الميلاد و3 صور منها.

- عدد 8 صور شخصية خلفية بيضاء.

- صورة البطاقة الشخصية الخاصة لولي أمر.

- عدد 6 طوابع مهن طبية.