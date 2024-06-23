تنسيق مدارس التمريض 2024 بمحافظة الدقهلية.. اعرف الشروط

تنسيق مدارس التمريض 2024 في محافظة الدقهلية أهم ما يتطلع إليه الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، باعتبارها من أفضل البدائل للثانوية العامة، إذ توجد فرصة للتعيين الحكومي في المستشفيات بعد الانتهاء من الدراسة المخصصة لها.

تنسيق مدارس التمريض 2024 في محافظة الدقهلية

وارتفع معدل نسبة النجاح هذا العام للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية عن العام الماضي، إذ جاءت نسبة النجاح هذا العام 93% مقابل 87% للعام الماضي، مما يجعل تنسيق مدارس التمريض 2024 في محافظة الدقهلية مرتفع هذا العام.

شروط القبول في مدارس التمريض 2024 في الدقهلية.

وأشار شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أنه يتم تحديد تنسيق مدارس التمريض 2024 في الدقهلية وفقا لعدد الطلاب المتقدمين الحاصلين على أعلى المجاميع، إذ يجري عمل اختبارات لأعلى المجاميع من المتقدمين كشرط للقبول.

وجاءت شروط القبول في مدارس التمريض 2024 في الدقهلية كالآتي:

- على المتقدم أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية.

- أن يكون مصري الجنسية.

- لا يقل عمر الطالبة في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

- اجتياز بعض الاختبارات، في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

- الحصول على درجات القبول في الاختبارات بما لا يقل عن 70% في كل مادة.

- اجتياز الكشف الطبي ومن ضمنها:

- كشف الهيئة، و قوة الملاحظة

- سرعة الاستجابة ورد الفعل

- اللباقة في الحديث

- الاختبار النفسي

- المعلومات العامة

- المظهر العام، سلامة النطق

- مهارات التواصل

- التناسق بين الوزن والطول

أماكن وعناوين مدارس التمريض في الدقهلية

يستعرض التقرير أبرز أماكن وعناوين مدارس التمريض بدائل الثانوية العامة في الدقهلية، التي بلغ عددها نحو 20 مدرسة على مستوى المحافظة، كالآتي:

طلخا: يتم التقديم داخل مركز طب الأسرة بميت الكرماء ومدرسة طلخا.

- محلة دمنة: يتم التقديم داخل مركز طب أسرة محلة دمنة ومدرسة محلة دمنة.

- البرامون يتم التقديم داخل مركز طب الأسرة بالبرامون ومدرسة البرامون.

- جمصة داخل مستشفى جمصة ومدرسة جمصة.

- المنزلة بالمركز الحضري ومدرسة المنزلة.

- دكرنس: بمبنى مقابل لمستشفى دكرنس ومدرسة دكرنس.

- شربين: داخل مستشفى شربين ومدرسة شربين.

- أجا: داخل مستشفى أجا ومدرسة أجا.

- نبروه: في مستشفى نبروه وداخل مدرسة نبروه.

- ميت غمر: ميت محسن داخل مركز طب أسرة محسن مدرسة ميت محسن.

- دماص: داخل مستشفى دماص يتم التقديم بمدرسة ميت محسن.

- بلقاس: داخل مستشفى بلقاس وبمدرسة بلقاس.

- منية النصر: داخل المدرسة منية النصر وداخل مستشفى منية النصر.

- بني عبيد داخل مستشفى بني عبيد، ومدرسة بني عبيد.

- ميت سلسيل: بجوار مستشفى ميت سلسيل وداخل مستشفى مدرسة ميت سلسيل.

- الجمالية: داخل مستشفى الجمالية وفي مدرسة الجمالية.

- المطرية: داخل المبنى القديم لمستشفى المطرية ومدرسة المطرية.

- تمي الأمديد داخل مركز طب أسرة بأبو داوود.

- السنبلاوين: داخل مستشفى السنبلاوين ومدرسة السنبلاوين.

- غزالة: بمركز طب الأسرة بغزالة يتم التقديم ومدرسة السنبلاوين.