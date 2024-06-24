إزالة 70 حالة تعد على أراضي الدولة في 6 أحياء بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة، وهو ما أسفر عن إيقاف وإزالة 70 حالة تعد وبناء مخالف في 6 أحياء بالإسكندرية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن حي المنتزه ثان شن حملة مُكبرة تمكنت من فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بأحد العقارات بشارع الرحاب منطقة المعمورة والتحفظ على خلاطة فضلًا عن فك شدة خشبية لسملات على مساحة 100 متر بعزبة المنشية البحرية.

إيقاف وإزالة 62 حالة بناء مخالف دون ترخيص

وشن حي شرق حملات مُكبرة، تمكنت من إيقاف وإزالة 62 حالة بناء مخالف دون ترخيص تنوعت بين إزالة أدوار مخالفة بالعقارات وفك وإزالة جمالونات وشدات خشبية وأسوار وحوائط وأعمدة، إضافة إلى إيقاف أعمال إنشاء مخازن بدون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات على أراض زراعية

ونفذ حي المنتزه أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية شملت 3 حالات تعد بحوض الجزيري بإجمالي مساحة 255 م2 عبارة عن أسوار وتشوينات تم إزالتها حتى سطح الأرض.

وواصل حي العامرية ثان، حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف استهدفت منطقة الكينج مريوط قبلي وأسفرت عن إزالة مبنى على مساحة 400 م وكذا إزالة أعمال بناء عبارة عن حوائط بالدور الثاني علوي بشارع عمر المختار منطقة الكينج.

وكثف حي العامرية أول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف التي أسفرت عن إيقاف حالتي بناء مخالف بقرية العلا الغربية بالنهضة، والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت فضلًا عن إزالة بناء مخالف بقرية البيضا بالنهضة عبارة عن حوائط وأعمدة والتحفظ على كمية من الأخشاب.

ونفذ حي وسط حملة مُكبرة تمكنت من إزالة حوائط وقواطيع من الطوب أعلي سطح العقار الكائن 34 شارع ابن تومارت واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.