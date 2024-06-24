هل يجوز بيع شقة إيجار قديم؟.. اعرف التفاصيل الكاملة

أجاز قانون الإيجار القديم توريث الشقق السكنية للأبناء بعد وفاة المستأجر الأصلي في عدد من الحالات، ما يجعل البعض يتعامل كأنّها وحدة تمليك وليست مؤجرة، خصوصًا أن مدة الإيجار تكون مفتوحة، ولا يقدر المالك على إخراج المستأجر منها إلا في شروط محددة، ولذلك قد لا يعلم البعض هل يجوز بيع شقة إيجار قديم؟ وهو ما يجيب عنه هذا التقرير.

هل يجوز بيع شقة إيجار قديم؟

أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على تساؤل هل يجوز بيع شقة إيجار قديم؟ قائلًا إنّ عقد الإيجار القديم ليس ناقلًا للملكية، بينما هو عقد إيجار فقط، وبالتالي لا يجوز تغيير نشاط الوحدة او التصرف فيها.

قانون الإيجار القديم 2024

وأكد عبدالمقصود، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه رغم توريث عقد الإيجار القديم للأبناء في حالة وفاة الأب المستأجر بشرط الإقامة معه في الوحدة، فإنّ هذا الأمر لا يعطي لهم الحق في التصرف في العقار بأي شكل سواء بيع أو إيجار أو رهن، بينما التوريث يكون للمنفعة بالشقة فقط.

شروط توريث عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر

ويشترط لتوريث عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر، إقامة الوريث مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام قبل وفاته، وبخلاف ذلك لا يحق للورثة الانتفاع بالشقة الإيجار القديم، خاصة إذا كان لهم محل إقامة آخر بعيدا عن العقار الذي كان والدهم مستأجرها.

كان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أوضح الحكم الشرعي لعقد الإيجار القديم، أنّ الإسلام وضع قاعدة تريح الجميع، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن أبو سعيد الخدري: «لا ضَررَ ولا ضِرارَ».

ضابط زيادة أجرة الإيجار القديم

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: «هنا أقول إنّه إذا ترتب على بقاء أجرة المنزل كما هي ضرر لصاحب البيت في هنا لا مانع لو كان المستأجر قادرًا على زيادة الأجرة فلتزيد الأجرة شيئًا معقولًا، لكن لو ليس هناك ضرر ورأت الدولة أنّ تحدد لهذه الأماكن إيجارات محددة فلا مانع بما يتناسب، ومقدارها والأجر الذي لا يتسبب لضرر لأي من الطرفين».