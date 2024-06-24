شرط أساسي لصرف السلع ببطاقات التموين.. كيف تعرف الرقم السري؟

أعلنت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مكاتب التموين على مستوى الإدارات بالمحافظات أتاحت للمواطنين إمكانية معرفة الرقم السري لجميع أصحاب البطاقات التموينية، عن طريق طلب يقدم من رب الأسرة صاحب البطاقة للمكتب، أو من خلال طلب الرقم السري عبر رسالة من الهاتف المحمول لرب الأسرة المسجل على البطاقة.

وأشارت إلى أن صرف السلع التموينية والخبز لا يجرى بدون معرفة الرقم السري لبطاقة التموين والذي يتسلمه المواطن صاحب البطاقة من مكتب التموين التابع له، أو عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة، مشددة على أن نظام الصرف المميكن لا يقبل قراءة بيانات البطاقة وعدد أفرادها والحصة المستحقة لها إلا بعد إدخال الرقم السري للبطاقة.

معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

ونوهت بأن الأسرة صاحب البطاقة التي لا تجيد التعامل مع الهاتف المحمول خاصة من كبار السن، يمكنهم الاستعانة بموظفي مكتب التموين التابع لهم.

صرف الخبز والسلع

وأشارت المصادر إلى أن معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، هو الإجراء الوحيد لتمكين ماكينة صرف الخبز والسلع من قراءة بيانات البطاقة، من أجل إتمام عملية صرف مستحقات حاملي البطاقة التموينية، لذا حددت وزارة التموين خط ساخن يتم من خلال إرسال رسالة عليه مدون بها رقم 1وهو 9136 ثم استلام رسالة الرقم السري للبطاقة.