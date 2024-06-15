«التموين»: صرف الخبز في المدن الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة المدون بالبطاقة

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتسهيل على المواطنين الموجودين في المحافظات والمدن الساحلية، وبدءًا من اليوم السبت 15 يونيو، يمكن صرف الخبز من البطاقات التموينية في أي مدينة ساحلية دون التقيد بمحل الإقامة المدون في بطاقات الرقم القومي.

صرف الخبز للمصطافين في المدن الساحلية

وحددت وزارة التموين، المناطق الساحلية المفتوح فيها صرف الخبز دون التقيد بمحافظة إصدار البطاقة، وهي جميع المدن الساحلية: «الإسكندرية ومطروح وبلطيم ورأس البر وجمصة»، موضحة أن القرار للتسهيل على المواطنين المصطافين من خلال صرف الخبز المدعم من أي مخبز في هذه المناطق الساحلية.

ويستمر العمل بقرار وزارة التموين في فتح الخبز للمصطافين لمدة 3 أشهر وتحديدا من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر 2024، لتتمكن أي أسرة مصرية خلال تواجدها في المصايف من صرف الخبز من أي مخبز بلدي بالبطاقة التموينية دون التقيد بمحافظة صدورها.

منظومة صرف الخبز المدعم

ووفقا لقواعد منظومة صرف الخبز المدعم، تحدد وزارة التموين صرف الخبز من محافظة صدور البطاقة التموينية فقط، ولا يجوز صرف الخبز من أي مخبز بلدي خارج نطاق محافظة البطاقة، باستثماء فترة الإجازة الصيفية.

ويستفيد من منظومة الخبز حوالي 71 مليون فرد مدرجين على 21 مليون بطاقة تموينية، ويستحق كل فرد يوميًا على عدد 5 أرغفة من الخبز بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد بواقع 150 رغيفا طوال الشهر حصة الفر الواحد على البطاقة التموينية.