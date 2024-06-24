شعبة المحاجر والرخام: نسعى لجذب استثمارات برازيلية إلى مصر

قال محمد عارف رئيس الجمعية المصرية لصناعة الرخام والجرانيت، ورئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إنّ الجمعية تسعى إلى جذب استثمارات برازيلية في القطاع، وتبحث عمليات تصدير للجانب البرازيلي.

تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والبرازيلي

وأضاف عارف أنّ أعمال البعثة التجارية البرازيلية متعددة القطاعات، انطلقت تحت رعاية وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية «MDIC»، والمجلس البرازيلي للشركات التجارية للاستيراد والتصدير «CECIEx»، وأبيكس «Apex» برازيل ومشروع الموردين البرازيليين وغرفة التجارة في ساو باولو والغرفة العربية التجارية البرازيلية، وتستمر حتى الأربعاء المقبل لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين إلى جانب تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري ومجتمعات الأعمال البرازيلية.

واستعرض العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل، إذ أكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18 %، منوها بارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر

ونوه محمد عارف، بأن قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر سجلت 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9%.